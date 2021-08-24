Зверев: «Джокович, конечно, будет фаворитом US Open»
Тим: «Джокович не упустит шанс собрать Большой шлем»
Австрийский теннисист предсказал, что серб выиграет US Open
Доминик Тим / фото - tennishead.net
Действующий чемпион US Open Доминик Тим, в этом году пропускающий турнир, предсказал, что его выиграет Новак Джокович, уже победивший на первых трех Больших шлемах сезона.
Австрийца цитирует tennishead.net:
«Думаю, Джокович это сделает, потому что может собрать Большой шлем. У него невероятная воля и сейчас есть уникальный шанс. Не думаю, что он его упустит».
Доминик Тим больше не выйдет на корты Тура в 2021 году из-за травмы.