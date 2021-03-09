Надаль: «Понятия не имею, когда завершу карьеру»
Тим: «Хочу победить Надаля на центральном корте Roland Garros»
Австриец хочет победить 13-разового обладателя грунтового Шлема на французском корте
Доминик Тим / Фото: tennishead.net
Чемпион US Open Доминик Тим поделился в интервью tennismajors.com своими целями на сезон 2021 года:
Честно говоря, для меня самая большая цель – выиграть Roland Garros потому что на этом турнире я выступал лучше всего. Всем, кто хочет выиграть в Париже, в том числе и мне, нужно как-то пройти Рафаэля Надаля. Его 13 титулов на Roland Garros – пожалуй, одно из лучших достижений в истории спорта, и, наверное, это еще не конец.
В прошлом году ему было 34, но он провел один из лучших турниров в карьере. Победить Рафу на центральном корте Roland Garros – одна из самых сложных задач в спорте, поэтому я и хочу сделать это, пока он еще в туре.
Рафаэль Надаль сообщил, что еще не задумывается о завершении карьеры.
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