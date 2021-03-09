Тим: «Хочу победить Надаля на центральном корте Roland Garros»

Чемпион US Open Доминик Тим поделился в интервью tennismajors.com своими целями на сезон 2021 года:

В прошлом году ему было 34, но он провел один из лучших турниров в карьере. Победить Рафу на центральном корте Roland Garros – одна из самых сложных задач в спорте, поэтому я и хочу сделать это, пока он еще в туре.