Экс-первая ракетка: «Джокович пугающе силен»
Тренер Джоковича: «К Wimbledon Новак будет готовиться на Мальорке»
Горан Иванишевич – о подготовке серба к травяному мейджору
20:59
Горан Иванишевич / фото - ATP
Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, в интервью порталу Sportklub рассказал о подготовке серба к Wimbledon.
«Я не думаю, что есть смысл выступать на соревнованиях на Мальорке. Однако проводить тренировки мы будем именно в местном клубе.
Весь сбор займет примерно семь-восемь дней, а на Wimbledon мы прибудем за три дня до старта».
Напомним, Матс Виландер подвел итоги Roland Garros-2021, отметив выступление Джоковича в финале мейджора.
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