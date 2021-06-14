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Тренер Джоковича: «К Wimbledon Новак будет готовиться на Мальорке»

Горан Иванишевич – о подготовке серба к травяному мейджору
Теннис Grand Slam
20:59
Тренер Джоковича: «К Wimbledon Новак будет готовиться на Мальорке»
Горан Иванишевич / фото - ATP

Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, в интервью порталу Sportklub рассказал о подготовке серба к Wimbledon.

«Я не думаю, что есть смысл выступать на соревнованиях на Мальорке. Однако проводить тренировки мы будем именно в местном клубе. 

Весь сбор займет примерно семь-восемь дней, а на Wimbledon мы прибудем за три дня до старта».

Напомним, Матс Виландер подвел итоги Roland Garros-2021, отметив выступление Джоковича в финале мейджора.

Михаил Рыбак
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Теги

Новак Джокович Wimbledon Горан Иванишевич

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