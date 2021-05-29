Циципас: «Хотелось бы реализовать себя в отдаленной от тенниса области»
Циципас: «Надеюсь, один известный испанец позволит кому-то еще победить на Roland Garros»
Грек поделился ожиданиями от парижского мэйджора
08:56
Стефанос Циципас / фото - Panoramic
5-я ракетка мира, грек Стефанос Циципас поделился своими ожиданиями от грядущего Roland Garros. Цитирует теннисиста портал ASAP Sports.
«Надеюсь, один известный испанец позволит кому-то еще победить в Париже. Это было бы очень неожиданно, но я очень хочу такого исхода. Но для меня любой результат после полуфинала будет удивлением».
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