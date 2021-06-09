Медведев: «Если бы перед стартом мне сказали, что я проиграю в четвертьфинале Циципасу, я был бы не против»
Циципас – о выходе в полуфинал Roland Garros: «Мое эго желает большего»
Грек всухую обыграл Медведева
10:30
Стефанос Циципас / фото - Getty Images
Пятая ракетка мира Стефанос Цииципас прокомментировал выход в полуфинал Roland Garros.Грек уверенно обыграл Даниила Медведева. В интервью пресс-службе АТР теннисист заявил, что уверен в своих силах и шансах победить на Шлеме.
«Конечно, я играю на высоком уровне. Не думаю, что среди оставшихся участников есть те, кто сомневается в моих силах. При этом все они знают, что сами способны показывать невероятный теннис. И я в их числе. Если продолжу упорно работать, то меня будет ждать награда.Медведев также остался доволен своим выступлением на Открытом чемпионате Франции
А почему бы и нет? Я проделал большую работу и дошел до полуфинала. Но мое эго желает большего».
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