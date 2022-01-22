Циципас переиграл Пэра и вышел в 1/8 финала Australian Open

Топовый грек идет дальше по сетке австралийского «мэйджора»

Стефанос Циципас / Фото - essentiallysports

Четвертая ракетка мира, греческий теннисиств 1/16 финала Australian Open переиграл французасо счетом 6:3, 7:5, 6:7(2), 6:4.Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут. Циципас 21 раз подал навылет, реализовал три брейк-пойнта и трижды ошибся на подаче. Бенуа отметился 10 эйсами, девятью двойными ошибками и не смог сделать ни одного брейка.После этой победы Циципаса счет в личных встречах стал 4:1 в пользу грека.В четвертом раунде Australian Open Циципас встретится с американцемРанее россиянин(ATP №57) и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.