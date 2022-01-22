Циципас рассказал, как восстанавливается после травмы локтя
Циципас переиграл Пэра и вышел в 1/8 финала Australian Open
Топовый грек идет дальше по сетке австралийского «мэйджора»
10:29
Стефанос Циципас / Фото - essentiallysportsЧетвертая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас в 1/16 финала Australian Open переиграл француза Бенуа Пэра со счетом 6:3, 7:5, 6:7(2), 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут. Циципас 21 раз подал навылет, реализовал три брейк-пойнта и трижды ошибся на подаче. Бенуа отметился 10 эйсами, девятью двойными ошибками и не смог сделать ни одного брейка.
После этой победы Циципаса счет в личных встречах стал 4:1 в пользу грека.
В четвертом раунде Australian Open Циципас встретится с американцем Тэйлором Фритцем.
Ранее россиянин Даниил Медведев без особых усилий победил Ботика Ван де Зандшульпа (ATP №57) и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
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