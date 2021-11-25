Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас перенес операцию на локте.

Бывают дни, когда жизнь – это мечты, надежды и взгляд в будущее. Бывают дни, когда нужно просто делать шаг за шагом, и это тоже нормально.

Спасибо всем болельщикам за постоянную поддержку.

Я нацелен на здоровое и счастливое будущее.

Следующая остановка – предсезонка в Дубае через две недели, а затем – Австралия».