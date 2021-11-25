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Циципас перенес операцию на локте
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Стефанос Циципас / фото - tennishead.net
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас перенес операцию на локте.
«Зачастую все усложняется, а не упрощается, но трудности дают нам возможность создать свою собственную уникальную историю.
Бывают дни, когда жизнь – это мечты, надежды и взгляд в будущее. Бывают дни, когда нужно просто делать шаг за шагом, и это тоже нормально.
Спасибо всем болельщикам за постоянную поддержку.
Я нацелен на здоровое и счастливое будущее.
Следующая остановка – предсезонка в Дубае через две недели, а затем – Австралия».
Стефанос Циципас cнялся с Итогового турнира из-за травмы локтя.
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