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Циципас перенес операцию на локте

Грек назвал сроки своего возвращения на корт
Теннис ATP
25 ноября 20:00
Циципас перенес операцию на локте
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас перенес операцию на локте.

«Зачастую все усложняется, а не упрощается, но трудности дают нам возможность создать свою собственную уникальную историю.

Бывают дни, когда жизнь – это мечты, надежды и взгляд в будущее. Бывают дни, когда нужно просто делать шаг за шагом, и это тоже нормально.

Спасибо всем болельщикам за постоянную поддержку.

Я нацелен на здоровое и счастливое будущее.

Следующая остановка – предсезонка в Дубае через две недели, а затем – Австралия».

Стефанос Циципас cнялся с Итогового турнира из-за травмы локтя.

Рене Тер Велде
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