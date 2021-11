Циципас снялся с Итогового турнира АТР

Фото: Getty Images

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас cнялся с Итогового турнира из-за травмы локтя. Об этом сообщила пресс-служба АТР.

Место грека займет 12-й номер мирового рейтинга Кэмерон Норри. Сегодня, 17 октября, он сыграет против Каспера Рууда.

Напомним, ранее с Итогового турнира снялся Маттео Берреттини, которого заменил Янник Синнер.

В первом туре Циципас проиграл Андрею Рублеву.

@steftsitsipas has withdrawn from the #NittoATPFinals due to a right elbow injury.



Wishing you all the best in your recovery, Stef #NittoATPFinals pic.twitter.com/JEbmproNeF