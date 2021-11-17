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Циципас раскрыл причины, по которым он снялся с Итогового турнира

Греческий теннисист принял очень тяжелое решение
Теннис ATP
16:12
Циципас раскрыл причины, по которым он снялся с Итогового турнира
Фото: Getty Images

Греческий теннисист Стефанос Циципас раскрыл причины, из-за которых он вынужден был сняться с Итогового турнира АТР в Турине. Слова четвертой ракетки мира приводит пресс-служба соревнований:

«Я принял очень сложное решение сняться с Итогового чемпионата ATP из-за травмы локтя. Это очень тяжелое решение. Я упорно работал в этом году, чтобы попасть на Итоговый чемпионат и быть частью этого прекрасного турнира. Но, к сожалению, я не в состоянии продолжить выступление».

В первом туре Циципас проиграл Андрею Рублеву.

Место Циципаса в Турине займет Кэмерон Норри.

Сергей Остапенко
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