Циципас снялся с Итогового турнира АТР
Циципас раскрыл причины, по которым он снялся с Итогового турнира
Греческий теннисист принял очень тяжелое решение
Фото: Getty Images
Греческий теннисист Стефанос Циципас раскрыл причины, из-за которых он вынужден был сняться с Итогового турнира АТР в Турине. Слова четвертой ракетки мира приводит пресс-служба соревнований:
«Я принял очень сложное решение сняться с Итогового чемпионата ATP из-за травмы локтя. Это очень тяжелое решение. Я упорно работал в этом году, чтобы попасть на Итоговый чемпионат и быть частью этого прекрасного турнира. Но, к сожалению, я не в состоянии продолжить выступление».
В первом туре Циципас проиграл Андрею Рублеву.
Место Циципаса в Турине займет Кэмерон Норри.
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