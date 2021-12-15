Циципас перенес операцию на локте
Циципас рассказал, когда впервые испытал проблемы с локтем
Сейчас грек залечивает травму, из-за которой снялся с Итогового турнира
Стефанос Циципас / фото - ATP
4-я ракетка мира грек Стефанос Циципас проходит курс лечения после травмы локтя. В своем Twitter Циципас рассказал, когда он впервые столкнулся с этой проблемой.
«Впервые столкнулся с этой проблемой еще шесть лет назад. Тогда ряд движений давался мне с ограничениями. К счастью, врач из Базеля оказал мне помощь и заверил, что все будет хорошо».
Напомним, Циципас перенес операцию.
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