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Циципас выпустил музыкальный альбом

В подборку попали 10 композиций теннисиста
Теннис ATP
20:40
Циципас выпустил музыкальный альбом
Стефанос Циципас / фото - ATP

Третья ракетка мира Стефанос Циципас выпустил музыкальный альбом. На стриминговой платформе Soundcloud появились 10 треков в стиле lo-fi (low fidelity – низкое качество), авторство которых принадлежит греческому теннисисту.

Циципас сдержанно презентовал альбом в своих соцсетях.

  «Это микс мягкой и энергичной музыки, приятной для души. Чувствуешь себя на своем месте».

Послушать альбом Стефаноса можно по ссылке.

Отметим, что это не первый случай, когда теннисисты уходят в музыку.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская является автором двух песен.

А Денис Шаповалов и Корентен Муте вместе записали рэп и даже выпустили клип.

Антон Кривенко
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Стефанос Циципас

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