Циципас: «Мне хочется набирать очки рейтинга, а не выигрывать турниры»
Циципас выпустил музыкальный альбом
В подборку попали 10 композиций теннисиста
Стефанос Циципас / фото - ATP
Третья ракетка мира Стефанос Циципас выпустил музыкальный альбом. На стриминговой платформе Soundcloud появились 10 треков в стиле lo-fi (low fidelity – низкое качество), авторство которых принадлежит греческому теннисисту.
Циципас сдержанно презентовал альбом в своих соцсетях.
«Это микс мягкой и энергичной музыки, приятной для души. Чувствуешь себя на своем месте».
Послушать альбом Стефаноса можно по ссылке.
Отметим, что это не первый случай, когда теннисисты уходят в музыку.
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская является автором двух песен.
А Денис Шаповалов и Корентен Муте вместе записали рэп и даже выпустили клип.