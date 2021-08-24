Циципас выпустил музыкальный альбом

В подборку попали 10 композиций теннисиста

Стефанос Циципас / фото - ATP

Третья ракетка мира Стефанос Циципас выпустил музыкальный альбом. На стриминговой платформе Soundcloud появились 10 треков в стиле lo-fi (low fidelity – низкое качество), авторство которых принадлежит греческому теннисисту.

Циципас сдержанно презентовал альбом в своих соцсетях.

«Это микс мягкой и энергичной музыки, приятной для души. Чувствуешь себя на своем месте».

Послушать альбом Стефаноса можно по ссылке.

Отметим, что это не первый случай, когда теннисисты уходят в музыку.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская является автором двух песен.

А Денис Шаповалов и Корентен Муте вместе записали рэп и даже выпустили клип.