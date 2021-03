Цуренко была близка к апсету, но уступила Соррибес-Тормо на старте турнира в Монтеррее

Леся Цуренко / фото - БТУ

В трехчасовом противостоянии на корте турнира серии WTA 250 в Монтеррее Леся Цуренко уступила 57-й ракетке мира Саре Соррибес-Тормо. Седьмая сеянная обыграла украинку со счетом 6:7, 6:2, 6:4. На турнир Леся пробилась после квалификации.

По ходу матча испанке не удалось оформить ни одного эйса, допустив 3 двойные ошибки. Цуренко также не блистала на подаче и допустила 4 «двойные». В решающем сете 31-летняя киевлянка дважды проигрывала с брейком, сравняла счет, после чего два гейма в свой актив записала Соррибес-Тормо.

VAMOS! @sara_sorribes clinches the match in a 3 hour battle against @LTsurenko 5-7, 6-2, 6-4.



She will face Kaja Juvan of Slovenia in the next round.@Abierto_GNP | #AbiertoGNPSeguros2021 pic.twitter.com/uRiVy264f0