Цуренко хотела выиграть турнир в Линце, но проиграла уже во втором круге

Украинская теннисистка уступила Элисон ван Уйтванк

Фото: Claudio Gärtner

Украинская теннисистка Леся Цуренко разгромно проиграла 69-й ракетке мира Элисон ван Уайтванк во втором круге турнира серии WTA 250 в Линце, Австрия – 0:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час и 8 минут. За это время Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и выиграла 1 гейм на приеме. Ее соперница не сделала ни одного эйса, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов.

Линц – заключительный турнир в WTA в сезоне, не считая Итогового. После победы в первом круге Цуренко была полна решимости побороться за чемпионский титул этих соревнований.

Таким образом, выступление в Линце продолжает только одна представительница Украины – Ангелина Калинина.