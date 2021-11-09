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Цуренко хотела выиграть турнир в Линце, но проиграла уже во втором круге

Украинская теннисистка уступила Элисон ван Уйтванк
Теннис WTA
14:07
Цуренко хотела выиграть турнир в Линце, но проиграла уже во втором круге
Фото: Claudio Gärtner

Украинская теннисистка Леся Цуренко разгромно проиграла 69-й ракетке мира Элисон ван Уайтванк во втором круге турнира серии WTA 250 в Линце, Австрия – 0:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час и 8 минут. За это время Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и выиграла 1 гейм на приеме. Ее соперница не сделала ни одного эйса, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов.

Линц – заключительный турнир в WTA в сезоне, не считая Итогового. После победы в первом круге Цуренко была полна решимости побороться за чемпионский титул этих соревнований.

Таким образом, выступление в Линце продолжает только одна представительница Украины – Ангелина Калинина.

Сергей Остапенко
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Леся Цуренко

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