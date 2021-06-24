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Цуренко поборется за основу на Wimbledon, Калинина и Бондаренко сыграют в полуфиналах отборочного турнира

Расписание матчей украинок в Лондоне
Теннис Grand Slam
10:40
Цуренко поборется за основу на Wimbledon, Калинина и Бондаренко сыграют в полуфиналах отборочного турнира
Леся Цуренко / фото - Ok Tennis

В четвертый день квалификации Wimbledon на корт выйдут 3 украинки. Все представители АТР из Украины на травяном «мейджоре» покинули соревнования.

Первым запуском на 3-м корте Ангелина Калинина сыграет против россиянки Анастасии Гасановой. Теннисистки проведут матч второго круга.

За место в финале квалификации поборется также Катерина Бондаренко. Соперницей опытной украинки на 10-м корте в первом запуске станет испанка Кристика Букша.

Свой решающий матч в квалификации около 17:30 проведет Леся Цуренко. За попадание в основу киевлянке будет противостоять 12-я сеянная Ван Яфань из Китая.

Напомним, Элина Свитолина ранее покинула травяной турнир в Истборне.

Антон Кривенко
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Теги

Леся Цуренко Ангелина Калинина Катерина Бондаренко

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