Цуренко поборется за основу на Wimbledon, Калинина и Бондаренко сыграют в полуфиналах отборочного турнира

Расписание матчей украинок в Лондоне

Леся Цуренко / фото - Ok Tennis

В четвертый день квалификации Wimbledon на корт выйдут 3 украинки. Все представители АТР из Украины на травяном «мейджоре» покинули соревнования.

Первым запуском на 3-м корте Ангелина Калинина сыграет против россиянки Анастасии Гасановой. Теннисистки проведут матч второго круга.

За место в финале квалификации поборется также Катерина Бондаренко. Соперницей опытной украинки на 10-м корте в первом запуске станет испанка Кристика Букша.

Свой решающий матч в квалификации около 17:30 проведет Леся Цуренко. За попадание в основу киевлянке будет противостоять 12-я сеянная Ван Яфань из Китая.

Напомним, Элина Свитолина ранее покинула травяной турнир в Истборне.