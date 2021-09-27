Цуренко вышла в основную сетку турнира в Нур-Султане
Цуренко после отказа россиянки Дьяченко вышла во второй раунд турнира в Казахстане
В следующем круге соревнований на украинку ожидает более серьезная оппозиция
Леся Цуренко / Фото - btu.org.uaУкраинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 161) переиграла россиянку Виталию Дьяченко (WTA 133) в первом круге турнира WTA Нур-Султане (Казахстан) со счетом 6:1, 3:1.
Матч продлился 58 минут. Цуренко ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5/9 брейк-поинтов. При счете 6:1, 3:1 в пользу украинки Дьяченко заявила об отказе продолжить встречу.
Во втором раунде соревнований Цуренко встретится против победительницы пары Кристина Плишкова – Варвара Грачева.
Накануне другая украинка Катерина Козлова выиграла у австралийки Присцилы Хон на турнире в Чикаго.
Комментарии 0