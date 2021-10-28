Цуренко: «Присутствует давление, ведь у меня есть цели до конца сезона»

Украинская теннисистка сыграет в первом четвертьфинале в году

Украинская теннисистка Леся Цуренко после победы над Анастасией Гасановой и выхода в четвертьфинал турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке рассказала о целях на заключительную часть сезона:

«Не знаю, если честно, в чем именно проблема, живот это или что-то другое, что доставляет мне трудности эти пару дней. Может быть, дело в стрессе, потому что присутствует давление, ведь у меня есть цели до конца сезона. Я стараюсь выиграть как можно больше матчей. Да, сегодня был не самый красивый матч, конечно, я бы хотела отыграть гладко. Но в той ситуации, которая была, я просто боролась. Я много тренируюсь, у меня есть этот запас, поэтому когда чувствую боль или усталость, я все равно могу бороться. Сейчас в конце сезона многие игроки устали, а я, наоборот, хочу играть больше и больше. Я не так много сыграла в этом сезоне. Надеюсь, что следующий матч будет для меня более приятным».

Цуренко впервые в сезоне пробилась в четвертьфинал турнира WTA. Ее следующей соперницей станет победительница встречи Ирина Бара – Ребекка Петерсон.



В онлайн-рейтинге Цуренко занимает 113-е место. Весьма вероятно, что цель украинки до конца сезона – вернуться в топ-100.

Напомним, ранее в четвертьфинал соревнований в Клуж-Напоке вышла другая представительница Украины – Ангелина Калинина.