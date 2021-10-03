Цуренко снялась с последнего крупного турнира в сезоне

Украинка не выступит в квалификации Индиан-Уэллса

Фото: BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, сообщила пресс-служба соревнований.

Украинка должна была стартовать в квалификации.

Турнир в Индиан-Уэллсе – последний «тысячник» в этом сезоне. В квалификацию заявлены Катерина Козлова и Катарина Завацкая. В основной сетке выступят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Напомним, на этой неделе Цуренко удачно прошла квалификацию и дошла до второго круга турнира в Нур-Султане.