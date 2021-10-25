Цуренко выиграла стартовой матч основной сетки на турнире в Румынии

Украинка в двух сетах обыграла Пришакариу

Леся Цуренко / Фото: j48tennis.net

Леся Цуренко (WTA, 127) в матче первого круга турнира серии WTA250 в Клуж-Напоке, Румыния, выиграла у Андреи Пришакариу (WTA, 342) 7:5, 6:2.



За почти полтора часа на корте украинка реализовала 8 брейк-поинтов из 13-и, допустив 7 «двойных». Румынка сделала 1 эйс, 5 брейков и трижды ошиблась при подаче. Это была первая очная игра теннисисток.

В следующем матче Цуренко сыграет с россиянкой Анастасией Гасановой.

Напомним, что успешно в стартовом матче в Румынии сыграла и Ангелина Калинина.