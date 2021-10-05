Турнир в Индиан-Уэллсе – последний реальный шанс Свитолиной попасть на Итоговой турнира

Украинская теннисистка занимает 12-е место в Чемпионской гонке WTA

Фото: Twitter Элины Свитолиной

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина рискует впервые с 2016 года не квалифицироваться на Итоговый турнир.

Украинка занимает 12-е место в Чемпионской гонке, отставая на 380 очков от восьмой позиции.

Положение в чемпионской гонке:

На этой неделе Свитолина, как и все ее прямые конкурентки, сыграет на последнем крупном турнире перед Итоговым в Индиан-Уэллсе, где будут разыграны 1000 очков.

По нашим прогнозам, для того чтобы иметь хорошие шансы попасть на Итоговый Свитолиной необходимо доходить, как минимум, до полуфинала. При таком раскладе украинка точно обойдет Наоми Осаку (японка в Индиан-Уэллсе не сыграет), которая сейчас занимает восьмое место. Однако и при таких вводных многое будет зависеть от результатов соперниц Свитолиной.

Свитолина является постоянной участницей Итогового турнира с 2017 года. Ее лучший результат – победа в 2018 году.

В Индиан-Уэллсе украинка начнет свой путь со второго раунда. Ее соперница определится во встрече между Терезой Мартинцовой (№52) и обладательницей wild card Эшлин Крюгер (№609)