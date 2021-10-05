Уильямс рассказала о проблемах со здоровьем, которые два раза в месяц отключают ее от тренировочного процесса

У одной из самых успешных теннисисток жуткие мигрени

Серена Уильямс / Фото: uktimenews.com 41-я ракетка мирового рейтинга Серена Уильямс в интервью Glamour рассказала о проблемах со здоровьем:

Всю жизнь я страдаю от мигреней. Где-то два раза в месяц у меня случаются приступы. Раньше я просто жаловалась на головную боль, но теперь понимаю, что это очень серьезная проблема. Я даже тренироваться не могу. Голова раскалывается, не могу смотреть на свет. Это мешает жизни идти своей чередой. К счастью, сейчас есть лекарства, которые мне помогут с этим справится. Напомним, что 23-кратная триумфаторка турниров Большого Шлема ранее снялась с US Open, а ее тренер оставил открытым вопрос о дальнейшем продолжение карьеры американки.

Олег Шумейко-младший