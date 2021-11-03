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Украинец Орлов в борьбе проиграл более статусном сопернику на «челленджере» в Испании

Владислав уступил в первом круге
Теннис ATP
15:26
Украинец Орлов в борьбе проиграл более статусном сопернику на «челленджере» в Испании

Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 424) в первом круге турнира серии ATP Challenger Tour на Тенерифе уступил португальцу Жоау Соузе – 7:5, 3:6, 6:7(1).

Матч продолжался 3 часа и 20 минут. За это время Орлов выполнил 1 подачу навылет, допустил 8 двойных ошибок и выиграл 5 геймов на приеме. Его соперник, занимающий 150 место в рейтинге АТР, не сделал ни одного эйса, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов.

Соуза – очень статусный теннисист, который является победителем трех турнира АТР, а его лучший результат в рейтинге – 28 место. Помимо этого, он несколько раз пересекался со сборной Украины в Кубке Дэвиса.

Напомним, первая и вторая ракетки Украины на этой неделе отправились выступать в Бергамо к Руслану Малиновскому.

Сергей Остапенко
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Владислав Орлов Жоао Соуза

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