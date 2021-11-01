Лучшие теннисисты Украины выступят на турнире в Италии
«Винодел и лидеры сборных». Лучшие теннисисты Украины встретились со звездным украинским футболистом в Италии
В Бергамо Марченко и Стаховский сыграют на Challenger
Стаховский и Марченко / Фото: unn.com.ua
Первая и вторая ракетка Украины Илья Марченко и Сергей Стаховский выступят на Challenger в Бергамо. Накануне старта турнира теннисистов посетил звездный футболист сборной Украины Руслан Малиновский, который играет в итальянской «Аталанте».
Стаховский, который опубликовал общее фото, забавно подписал изображение:
Винодел и лидеры украинских сборных.
Ранее ATP обновила свой рейтинг.
Комментарии 0