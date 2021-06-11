Украинец Самофалов вышел в финал Roland Garros

Белинский уступил в полуфинальном матче

Фото: скриншот Eurosport

Украинец Герман Самофалов в паре с бельгийцем Мартином Катцем обыграли дуэт Виктора Лилова из США и Петера Бенджамина Привару из Словакии в полуфинале юношеского Roland Garros 6:4, 7:6 (6).



Украино-бельгийская пара за почти полтора часа матча дважды подали навылет, допустили одну «двойную» и реализовали 3 брейк-поинта из 10. Лилов и Привара сделали два эйса, четырежды ошиблись на подаче и выиграли два гейма на подаче соперников.

Во втором полуфинальном матче украинец Вячеслав Белинский в паре с болгарином Петром Нестеровым проиграл французам Артуру Фису и Джованни Мпетши Перрикару 5:7, 2:6.

Напомним, что впервые в истории в обоих полуфиналах юниорского Шлема в одной сетке парного разряда играли украинцы.