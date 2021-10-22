Украинка Надежда Киченок вышла в финал Кубка Кремля

Теннисистка сыграет в решающем матче парного разряда

Фото: БТУ

Украинская теннисистка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару вышли в финал парного турнира серии WTA 500 в Москве, обыграв местный дует Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова – 7:5, 7:5.

Матч продолжался 1 час и 45 минут. За это время Киченок и Олару выполнили 1 подачу навылет, допустили 2 двойные ошибки и выиграли 4 гейма на приеме. Их соперницы сделали 2 эйса, 6 раз ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 2 брейк-поинта.

В финале Киченок и Олару сыграют против Елены Остапенко и Катерины Синяковой.

Напомним, на параллельно проходящем турнире на Тенерифе в финал вышли Людмила Киченок и Марта Костюк.