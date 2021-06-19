Умбер сразится с Рублевым за титул чемпиона Галле

В своем полуфинале француз с трудом обыграл Феликса Оже-Альяссима

Уго Умбер / фото - Getty Images

31-я ракетка мира Уго Умбер вышел в финал турнира в Галле. В 1/2-й финала француз в тяжелой дуэли выбил канадца Феликса Оже-Альяссима. Поединок завершился со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).

Теннисисты провели на корте 2 часа и 37 минут. За это время Умбер сделал 8 эйсов и реализовал 3 брейкпоинта из 8-и, допустив всего 1 двойную ошибку. Его соперник сумел 1 раз подать навылет, выиграть 5 геймов подряд, 3 из которых на приеме, допустив при этом 4 «двойных».

Соперником Умбера в финале станет россиянин Андрей Рублев, который в своем полуфинале обыграл Басилашвили.

Напомним, в прошлом туре Умбер обыграл Александра Зверева.