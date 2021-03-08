В Погребах слышались отсылы к Лешему

Эксклюзив

В прошлый уик-энд в пристоличном селе Погребы Киевской области сборная Украины в волевом стиле обыграла Израиль (3:2), оставаясь в гонке за место в элите Кубка Дэвиса.

Наша сборная заставила понервничать, уступая после парной встречи – 1:2. И если в командном матче шансы на важное стратегическое очко оставались примерно одинаковыми (43-летний Йони Эрлих мастер парной игры), то терять очки в «одиночке» украинцам, казалось бы, просто негде.

В итоге все матчевое противостояние оказалось сверхволнительным. Илья Марченко проиграл 9 из 10-ти первых геймов Даниелю Цукерману, но вернулся в матч и принес первый балл. Однако Сергей Стаховский неожиданно уступил Эдану Лешему и открыл перспективы Израилю на общий успех. 1:1 – после первого дня.

Даже наш сильнейший дуэт сегодня, Денис Молчанов/Сергей Стаховский, не смог ничего противопоставить «дедушке Йони» и набравшемуся смелости Цукерману. 1:2.

Марченко не имел права на ошибку, и он ее не допустил. Тем самым напоминая, кто сегодня первая ракетка страны, «раскатав» Лешема в двух сетах. 2:2.

Будь у нас третий солидный номер, то наверняка Андрей Медведев доверил бы ему решающий поединок, так как форма Сергея Стаховского настораживала даже без учета двух сыгранных матчей за два дня. В итоге капитан гостей Йонатан Эрлих допустил роковую ошибку. Вместо боевого Цукермана он пустил в бой «холодного» Ишая Олиеля. И просчитался. Сергей Стаховский красиво реабилитировался за допущенные ранее промахи и вывел сборную Украины в следующий раунд.

А вот каким будет следующий раунд – главный вопрос, который будет оставаться открытым до сентября 2021 года.

Дело в том, что организаторы Кубка Дэвиса из-за КОВИД-ситуации провели очередную реформу, изменив формат. В результате чего 8 из 12 победителей данного этапа пройдут в «квалификационный раунд», а четыре оставшихся сыграют дополнительный стык. И увы, Украина ближе к тому, чтобы сыграть новообразованный плей-офф, который запланирован на ноябрь.

Точки над «i» в данном вопросе будут расставлены после всех сыгранных матчей в Мировых группах I и II и рейтинговой классификации от 20 сентября 2021 года.

Матчи Мировой группы I

УКРАИНА – Израиль (12) – 3:2

Пакистан – Япония (3) – 0:4

Боливия – Бельгия (1), Аргентина (2) – Беларусь, Уругвай – Нидерланды (4), Словакия – Чили (5), Финляндия – Индия (6), Норвегия – Узбекистан (7), Ливан – Бразилия (8), Новая Зеландия – Южная Корея (9), Румыния – Португалия (10), Перу – Босния и Герцеговина (11).

Поскольку Украина находится на 35-й строчке мирового рейтинга, то нам нужно болеть:

а) за тех, кто ниже нас в классификации, а именно за – Ливан (36), Новую Зеландию (37), Перу (38), Боливию (40), Румынию (41), Беларусь (42) и Норвегию (45).

б) чтобы из этой семерки далее прошли четыре или более сборных.

Как мы уже сообщали, весь сыр-бор с этим дополнительным раундом затеян с целью облегчить формирование состава финальной недели-2022, который теперь должен составлять не 18 команд, а 16.

Вспоминая матч с командой Израиля, традиционно представляем цифры и факты украинцев в Кубке Дэвиса.

· Украина провела 65-ю встречу в рамках Кубка Дэвиса, одержав 39-ю победу (при 26 поражениях).

· Украина увеличила счет в очных противостояниях с Израилем – 3:0.

· Андрей Медведев, 10-й капитан сборной Украины, на этом посту провел седьмой поединок: четыре победы и три поражения.

· Напомним, что матчи проводятся по относительно новой формуле, а именно в два игровых дня (ранее – в три), причем в двухсетовом формате (для пары, в том числе). Подобные изменения позволяют теннисистам в более щадящем режиме энергозатратности возвращаться к индивидуальным турнирам.

· Илья Марченко – в огне! Он принес максимум в двух «одиночках», завоевав два из трех командных балла. Пусть и не впервые, но в ранге первой ракетки Украины, что предполагает и соответствующий финансовый бонус. В очередной раз приятно отметить, что Илья остается одним из самых опытных игроков команды, в которой беспрерывно провел 14 лет (но 13 сезонов, так как матч с Израилем относится к сезону-2020). Опытнее только «динозавр» Стаховский – 16 лет (15 сезонов), а за Марченко – далеко никого. Ближайший преследователь – парник Денис Молчанов (10 лет).

· Марченко остается одним из самых успешных игроков сборной, выиграв 17 одиночных матчей. Больше только у Медведева (22) и Стаховского (32).

· Марченко провел 20-ю матчевую встречу и сравнялся по этому показателю с Сергеем Бубкой. Стоит ожидать отдельного поощрения Илье за преданность турниру от ITF?

· Сергей Стаховский принес один балл в матче с Израилем, но решающий. С каждым матчем он обновляет сразу несколько собственных национальных рекордов. На этот раз мы насчитали таких шесть:

а) провел 31-ю матчевую встречу (ближайшие преследователи Бубка и Марченко – по 20);

б) выиграл 32-й одиночный матч (у Андрея Медведева – 22);

в) сыграл 50-й одиночный матч (у Ильи Марченко – 30);

г) провел в общей сложности 77 отдельных матчей (у Андрея Медведева – 43);

д) остается лучшим парником сборной, одержав 15 побед (у Андрея Медведева – 11);

е) в паре сыграл больше всех матчей – 27 (у Андрея Медведева – 17).

· Денис Молчанов ранее выступал за сборную Молдовы (где он и родился), а с 2012 года является членом национальной сборной Украины. Молчанов входит в топ-100 в паре (91-й в мире), и сейчас сложно представить нынешнюю сборную без Дениса. Молчанов 10 лет представляет Украину в Кубке Дэвиса и по этому показателю вышел на чистое третье место.

· Денис Молчанов сыграл 16-ю дуэль за сборную Украины и провел 20-й матч (10 побед / 10 поражений). 8/8 – в паре и 2/2 – в «одиночках».

· Добавим, что Погребы стало вторым селом, принимающим поединки Кубка Дэвиса. Первым стало село Свидовок (Свидiвок) Черкасской области в 2008 году.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua