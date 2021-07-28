В полуфинале Свитолина сыграет с соперницей, которая остановила Осаку

Украинка также проиграла последний матч Вондроушевой

Маркета Вондроушова / фото - Getty Images

На Олимпийских играх в Токио определилась соперница Элины Свитолиной в полуфинале. Украинка сыграет против теннисистки из Чехии Маркеты Вондроушевой.

Счет в личных противостояниях между теннисистками за украинкой – 3:1. Однако последнюю очную встречу в 2020 году Элина проиграла. 26-летняя Свитолина потерпела неудачу в четвертьфинале турнира в Риме на грунте.

Отметим, что в полуфинале 22-летняя Маркета почти без борьбы обыграла Паулу Бадосу. Чешская теннисистка с 42-й строчки рейтинга WTA проигрывала 1:3 в первом сете, после чего выиграла 5 геймов подряд. Бадоса взяла медицинский перерыв из-за плохого самочувствия и затем отказалась от продолжения матча.

Ранее Вондроушева обыграла вторую ракетку планеты Наоми Осаку.

Напомним, что сестры Киченок не смогли пробиться в полуфинал Игр-2020.