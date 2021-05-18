Вавринка не выступит на Roland Garros

Швейцарца в основной сетке заменит Майхржак

Стэн Вавринка / Фото: twitter.com/stanwawrinka

Чемпион Roland Garros-2015 Стэн Вавринка пропустит французский Шлем, сообщает L’Equipe. В основной сетке его заменит поляк Камил Майхржак (129-й номер рейтинга ATP).



24-я ракетка мирового рейтинга в конце марта перенес операцию на ноге и с того момента не выступал в турнирах.

Отметим, что на Roland Garros будет ограничение по зрителям.