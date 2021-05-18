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Вавринка не выступит на Roland Garros
Швейцарца в основной сетке заменит Майхржак
Стэн Вавринка / Фото: twitter.com/stanwawrinka
Чемпион Roland Garros-2015 Стэн Вавринка пропустит французский Шлем, сообщает L’Equipe. В основной сетке его заменит поляк Камил Майхржак (129-й номер рейтинга ATP).
24-я ракетка мирового рейтинга в конце марта перенес операцию на ноге и с того момента не выступал в турнирах.
Отметим, что на Roland Garros будет ограничение по зрителям.
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