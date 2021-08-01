Зверев уничтожил Хачанова и стал первым немецкими олимпийским чемпионом в теннисе
Видеообзор финального матча олимпийского теннисного турнира Токио-2020
Александр Зверев добыл самую большую победу в карьере
17:05
Фото: Getty Images
Немецкий теннисист Александр Зверев добыл самую большую победу в карьере, обыграв россиянина Карена Хачанова в финале Олимпийских игр-2020 в Токио.
Видеообзор матча:
Напомним, предыдущие два олимпийских турнира в мужском одиночном разряде выиграл британец Энди Маррей, который в Токио-2020 выступил только в паре.
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