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Виктория Азаренко – Чжан Шуай. Прогноз на матч 1/32 финала WTA Чикаго

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28 сентября 15:00
Виктория Азаренко – Чжан Шуай. Прогноз на матч 1/32 финала WTA Чикаго

28 сентября в Чикаго Виктория Азаренко и Чжан Шуай сойдутся в очном противостоянии. Чего ждать от этой игры?

Представительница Беларуси проводит неплохой сезон. На текущий момент она находится на 34-й позиции в рейтинге. Впереди ее ждет еще полтора месяца хардовых турниров, на которых Виктория показывает свою лучшую игру.

Азаренко последний свой матч провела почти месяц назад на US Open. Она уступила Гарбинье Мугурусе (4:6,6:3,2:6) в 1/16 финала US Open. Стиль игры белорусской теннисистки направлен на мощные удары с обеих рук и максимально короткие розыгрыши, так как физическая выносливость никогда не была визитной карточкой теннисистки.

Чжан Шуай

Чжан уже 32 года и ее беспокоит хроническая травма спины из-за чего стабильно на протяжении всего сезона выступать она не может. Наблюдая за ее результатами, можно увидеть провальные отрезки, когда китаянка легко уступает даже малоизвестным теннисисткам.

Сейчас Шуай находится на 49-й позиции в рейтинге. Она любит вести саму игру. В ее действиях на корте выделяется мощная подача и поставленный удар с бэкхенда. После мэйджора в Нью-Йорке Чжан уступила Мари Боузковой в трех партиях в первом раунде на турнире в Люксембурге и в трех сетах оказалась слабее Юлии Путинцевой в первом круге на соревнованиях WTA Острава.

История личных встреч

Дважды в карьере встречались теннисистки. Виктория Азаренко в обоих встречах была сильнее. Один матч состоялся в 2019 году на грунте, второй на харде в 2016.

Прогноз

Непростой матч для анализа, но букмекеры как-то переоценивают Викторию. Да она хорошо чувствует себя на хардовых кортах, немного выше в рейтинге стоит нежели оппонентка. Шуай проиграла три последних поединка, но она боролась со своими соперницами. Мы считаем, что Азаренко победит в предстоящей встрече, но разгромить Шуай она не сможет. Предлагаем сыграть плюсовую фору (+5,5) геймов на теннисистку из Китая с котировкой 1,89.

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