Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Превью квалификации Australian Open-2022 – украинский след в цифрах и фактах

XSPORT традиционно подготовил превью отборочного турнира
Теннис Grand Slam
09 января 21:40
Превью квалификации Australian Open-2022 – украинский след в цифрах и фактах

По сравнению с прошлым историческим розыгрышем, квалификация АО вернется на домашние корты, но проблема КОВИДа по-прежнему затмевает спортивную составляющую турнира. Напомним, что в 2021 году мужской квал проходил в Дохе (Катар), а женский – в Дубае (ОАЭ).

XSPORT традиционно подготовил превью отборочного турнира австралийского мэйджора в цифрах и фактах с прицелом на наших соотечественников.

  • В квалификации Australian Open выступят семь представителей Украины: Илья Марченко (163), Сергей Стаховский (220), Виталий Сачко (244); Леся Цуренко (118, [6]), Катерина Байндл (Козлова) (144, [23]), Дарья Снигур (153, [31]) и Катерина Бондаренко (207).
  • Наше рекордное представительство на раскатке турнира – 9 теннисистов (2010), причем трое из них – вышли в основную сетку (Илья Марченко, Иван Сергеев и Юлиана Федак). В 2017 году в какой-то степени сенсационно в квалификации не оказалось ни одного украинца. И такое в Мельбурне случилось впервые с 1999 года...
  • Наша легенда и первая ракетка Украины Сергей Стаховский продолжает улучшать свой же национальный рекорд: отчетный квал станет для него 63-м (!) стартом на турнирах Большого шлема. Он будет бороться за десятую основу АО и 38-ю – на мэйджорах. Кстати, нынешний старт для него – 16-й на АО, что тоже является улучшением собственного рекорда (ближайшие преследователи – Александр Долгополов (12) и Катерина Бондаренко (13)). Увы, Сергей анонсировал, что это его последний АО в карьере...
  • Илья Марченко отметит 39-й заход на Grand Slam (с учетом квала, разумеется). В основной сетке АО Илья появлялся чаще всего из четырех мэйджоров (6).
  • Главным же героем превью является дебютант на турнирах такого уровня Виталий Сачко. Он стал лишь 12-м(!) украинцем в мужском разряде, добравшимся до шлемной зоны. И первым с 2016 года, когда Артем Смирнов сыграл в отборе на «РГ» и «Уимблдоне».
  • Если брать исключтельно АО, то Сачко лишь 11-й украинец в нем (полный список в конце материала).
  • Сачко станет 51-м представителем Украины, который сыграет на мэйджоре.
  • Попытается пробиться в 11-ю основу АО опытная Леся Цуренко. Кстати, именно Лесе принадлежит национальный рекорд по количеству участий в основе АО – 10 раз. Поскольку Элина Свитолина стартует сразу с основы (в сорекордный 10-й раз) у Цуренко есть шанс удержать гвардейский маяк. Для этого необходимо пройти квалификацию. Подобный успешный опыт она имеет, выигрывая отбор в 2011 и 2013 годах.
  • Старт на АО-2022 станет для Леси 44-м на мэйджорах. Чаще из украинок на «Шлемах» стартовала лишь Катерина Бондаренко – 50 раз (будет 51-й).
  •  Участие в квале АО-2022 35-летней Катерины Бондаренко – уже определенного рода победа. Украинка пробилась в шлемную зону и точно еще не сказала последнего слова. На ее счету рекордный 13-й старт на АО (с учетом квалов). Ближайший преследователь – Цуренко (12 с учетом АО-2022).
  • В квалификации АО выступит также опытная Катерина Байндл (Козлова). Она четыре раза начинала турнир с основы и один раз с квалификации – в 2016 году. Пока на счету украинки нет ни одной победы в Мельбурне.
  • К первой победе не только в Мельбурне, но и в целом на мэйджорах будет стремиться и 19-летняя киевлянка Дарья Снигур. Важно отметить, что Байндл и Снигур начнут отбор в качестве сеяных, что априори гарантировало соперников, стоящих ниже в рейтинге. Впрочем, жребий распорядился так, что легкой прогулки ждать не приходится, даже будучи в посеве.

В общем и целом, наши спортсмены со скрипом проходят квалификацию Australian Open – 14 раз, как и на Wimbledon (15). Куда веселее идут дела на US Open (завоевали 20 билетов в основу) и на Roland Garros (25).

Все украинцы, выступавшие на Australian Open 

11 представителей Украины в мужском разряде выступали на АО (1992-2022): Стаховский (16/9), Медведев (8/8), Долгополов (12/8), Марченко (10/6), Поляков (3/3), Сергеев (3/1), Бубка (4/0), Молчанов (4/0), Недовесов (1/0), Рыбалко (1/0), Сачко (дебют);

30 украинок выступали на АО (1992-2022): К.Бондаренко (13/9), Цуренко (12/10), Бейгельзимер (11/1), Свитолина (10/10), А.Бондаренко (8/6), Федак (8/5), Н.Медведева (5/5), Байндл-Козлова (6/4), Татаркова (6/4), Савчук (9/3), Перебийнис (7/3), Корытцева (7/2), Костюк (5/3), Вакуленко (5/3), Ястремская (4/2), Заневская (4/1), Калинина (4/1), Кутузова (3/2), Брюховец (2/2), Лугина (2/1), Н.Киченок (2/1), Л.Киченок (3/0), Завацкая (3/0), Васильева (2/0), Любцова (2/0), Антипина (1/0), Савранская (1/0), Антонийчук (1/0), Снигур (2/0), Лопатецкая (1/0).

 (Первая цифра – количество стартов, включая квал, вторая – старты в основной сетке. Данные с учетом АО-2022.)

  •  Как мы знаем, женская сетка квала на АО в 2019 году выросла до 128 участниц, однако ближайшая кандидатка на попадание из альтернативы, Марианна Закарлюк, находилась в более чем 35 позициях от «ката». Впрочем, в случае успешного отрезка январь-июнь можем вполне реально рассчитывать на дебют еще одной украинки на мэйджоре.

Топ-украинцы по количеству участий

на Grand Slam, включая квалифайн:

1. Сергей Стаховский /63

2. Катерина Бондаренко /51

3. Леся Цуренко /44

4. Юлия Бейгельзимер /42

5. Ольга Савчук /41

6. Илья Марченко /39

7. Элина Свитолина /38

8. Александр Долгополов /36

9. Андрей Медведев /34

Алена Бондаренко /34

11. Юлиана Федак /32

12. Елена Татаркова /31

13. Татьяна Перебийнис /30

14. Катерина Байндл /29

15. Юлия Вакуленко /27

16. Мария Корытцева /24

17. Ангелина Калинина /19

...Марта Костюк /13

...Даяна Ястремская /11

...Катарина Завацкая /11

...Дарья Снигур /5

Виталий Сачко /1

Примечание. Данные с учетом участников основы и квалификации АО-2022.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Australian Open Виталий Сачко Сергей Стаховский Элина Свитолина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сачко успешно дебютировал на Australian Open
Сачко успешно дебютировал на Australian Open
Теннис Grand Slam
07:25
Известно когда и с кем пройдут матчи украинок в первый день турнира в Аделаиде
Известно когда и с кем пройдут матчи украинок в первый день турнира в Аделаиде
Теннис WTA
09 января 21:49
10 января стартует квалификация Australian Open. Когда играют украинцы?
10 января стартует квалификация Australian Open. Когда играют украинцы?
Теннис Grand Slam
09 января 14:25
Монфис едва не потерял веру в теннис, но его реабилитировала Свитолина
Монфис едва не потерял веру в теннис, но его реабилитировала Свитолина
Теннис ATP
09 января 13:44
Вдохновленный Свитолиной Монфис обыграл Хачанова и взял 11-й одиночный титул в ATP-туре
Вдохновленный Свитолиной Монфис обыграл Хачанова и взял 11-й одиночный титул в ATP-туре
Теннис ATP
09 января 11:47
Прощание Стаховского и дебют Сачко. Известны соперники украинских теннисистов в квалификации Australian Open
Прощание Стаховского и дебют Сачко. Известны соперники украинских теннисистов в квалификации Australian Open
Теннис Grand Slam
09 января 09:54

Новости: Теннис

Первая ракетка Украины завершил выступление на Australian Open
Первая ракетка Украины завершил выступление на Australian Open
Grand Slam
10:32
Джоковича снова арестовали!
Джоковича снова арестовали!
Grand Slam
10:19
В Мельбурне начались народные гуляния по случаю освобождения Джоковича. Видео
В Мельбурне начались народные гуляния по случаю освобождения Джоковича. Видео
Grand Slam
10:08
Джокович выиграл суд, но его все равно могут выгнать из Австралии
Джокович выиграл суд, но его все равно могут выгнать из Австралии
Grand Slam
08:42
Ястремская совершила небольшую сенсацию и вышла в основу турнира в Аделаиде
Ястремская совершила небольшую сенсацию и вышла в основу турнира в Аделаиде
WTA
08:26
Костюк успешно стартовала на турнире в Аделаиде
Костюк успешно стартовала на турнире в Аделаиде
Grand Slam
08:10
Снигур вышла во второй круг квалификации AO – это ее дебютная победа на Шлемах
Снигур вышла во второй круг квалификации AO – это ее дебютная победа на Шлемах
Grand Slam
07:51
Катерина Бондаренко – во втором раунде квалификации Australian Open
Катерина Бондаренко – во втором раунде квалификации Australian Open
Grand Slam
07:36
Сачко успешно дебютировал на Australian Open
Сачко успешно дебютировал на Australian Open
Grand Slam
07:25
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
2
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Все новости