Превью квалификации Australian Open-2022 – украинский след в цифрах и фактах

XSPORT традиционно подготовил превью отборочного турнира

По сравнению с прошлым историческим розыгрышем, квалификация АО вернется на домашние корты, но проблема КОВИДа по-прежнему затмевает спортивную составляющую турнира. Напомним, что в 2021 году мужской квал проходил в Дохе (Катар), а женский – в Дубае (ОАЭ).



XSPORT традиционно подготовил превью отборочного турнира австралийского мэйджора в цифрах и фактах с прицелом на наших соотечественников.

В квалификации Australian Open выступят семь представителей Украины: Илья Марченко (163), Сергей Стаховский (220) , Виталий Сачко (244) ; Леся Цуренко (118, [6]), Катерина Байндл (Козлова) (144, [23]), Дарья Снигур (153, [31]) и Катерина Бондаренко (207).

представителей Украины: (163), (220) (244) (118, [6]), (Козлова) (144, [23]), (153, [31]) и (207). Наше рекордное представительство на раскатке турнира – 9 теннисистов (2010) , причем трое из них – вышли в основную сетку (Илья Марченко, Иван Сергеев и Юлиана Федак). В 2017 году в какой-то степени сенсационно в квалификации не оказалось ни одного украинца. И такое в Мельбурне случилось впервые с 1999 года...

, причем трое из них – вышли в основную сетку (Илья Марченко, Иван Сергеев и Юлиана Федак). В 2017 году в какой-то степени сенсационно в квалификации не оказалось ни одного украинца. И такое в Мельбурне случилось впервые с 1999 года... Наша легенда и первая ракетка Украины Сергей Стаховский продолжает улучшать свой же национальный рекорд: отчетный квал станет для него 63-м (!) стартом на турнирах Большого шлема. Он будет бороться за десятую основу АО и 38-ю – на мэйджорах. Кстати, нынешний старт для него – 16-й на АО, что тоже является улучшением собственного рекорда (ближайшие преследователи – Александр Долгополов (12) и Катерина Бондаренко (13)). Увы, Сергей анонсировал, что это его последний АО в карьере...

продолжает улучшать свой же национальный рекорд: отчетный квал станет для него стартом на турнирах Большого шлема. Он будет бороться за десятую основу АО и 38-ю – на мэйджорах. Кстати, нынешний старт для него – 16-й на АО, что тоже является улучшением собственного рекорда (ближайшие преследователи – Александр Долгополов (12) и Катерина Бондаренко (13)). Увы, Сергей анонсировал, что это его последний АО в карьере... Илья Марченко отметит 39-й заход на Grand Slam (с учетом квала, разумеется). В основной сетке АО Илья появлялся чаще всего из четырех мэйджоров (6).

отметит 39-й заход на Grand Slam (с учетом квала, разумеется). В основной сетке АО Илья появлялся чаще всего из четырех мэйджоров (6). Главным же героем превью является дебютант на турнирах такого уровня Виталий Сачко . Он стал лишь 12-м(!) украинцем в мужском разряде, добравшимся до шлемной зоны. И первым с 2016 года, когда Артем Смирнов сыграл в отборе на «РГ» и «Уимблдоне».

. Он стал лишь 12-м(!) украинцем в мужском разряде, добравшимся до шлемной зоны. И первым с 2016 года, когда Артем Смирнов сыграл в отборе на «РГ» и «Уимблдоне». Если брать исключтельно АО, то Сачко лишь 11-й украинец в нем (полный список в конце материала).

Сачко станет 51-м представителем Украины , который сыграет на мэйджоре.

, который сыграет на мэйджоре. Попытается пробиться в 11-ю основу АО опытная Леся Цуренко. Кстати, именно Лесе принадлежит национальный рекорд по количеству участий в основе АО – 10 раз. Поскольку Элина Свитолина стартует сразу с основы (в сорекордный 10-й раз) у Цуренко есть шанс удержать гвардейский маяк. Для этого необходимо пройти квалификацию. Подобный успешный опыт она имеет, выигрывая отбор в 2011 и 2013 годах.

Кстати, именно Лесе принадлежит национальный рекорд по количеству участий в основе АО – 10 раз. Поскольку Элина Свитолина стартует сразу с основы (в сорекордный 10-й раз) у Цуренко есть шанс удержать гвардейский маяк. Для этого необходимо пройти квалификацию. Подобный успешный опыт она имеет, выигрывая отбор в 2011 и 2013 годах. Старт на АО-2022 станет для Леси 44-м на мэйджорах. Чаще из украинок на «Шлемах» стартовала лишь Катерина Бондаренко – 50 раз (будет 51-й).

– 50 раз (будет 51-й). Участие в квале АО-2022 35-летней Катерины Бондаренко – уже определенного рода победа. Украинка пробилась в шлемную зону и точно еще не сказала последнего слова. На ее счету рекордный 13-й старт на АО (с учетом квалов). Ближайший преследователь – Цуренко (12 с учетом АО-2022).

– уже определенного рода победа. Украинка пробилась в шлемную зону и точно еще не сказала последнего слова. На ее счету рекордный 13-й старт на АО (с учетом квалов). Ближайший преследователь – Цуренко (12 с учетом АО-2022). В квалификации АО выступит также опытная Катерина Байндл (Козлова). Она четыре раза начинала турнир с основы и один раз с квалификации – в 2016 году. Пока на счету украинки нет ни одной победы в Мельбурне.

(Козлова). Она четыре раза начинала турнир с основы и один раз с квалификации – в 2016 году. Пока на счету украинки нет ни одной победы в Мельбурне. К первой победе не только в Мельбурне, но и в целом на мэйджорах будет стремиться и 19-летняя киевлянка Дарья Снигур. Важно отметить, что Байндл и Снигур начнут отбор в качестве сеяных, что априори гарантировало соперников, стоящих ниже в рейтинге. Впрочем, жребий распорядился так, что легкой прогулки ждать не приходится, даже будучи в посеве.

В общем и целом, наши спортсмены со скрипом проходят квалификацию Australian Open – 14 раз, как и на Wimbledon (15). Куда веселее идут дела на US Open (завоевали 20 билетов в основу) и на Roland Garros (25).

Все украинцы, выступавшие на Australian Open

11 представителей Украины в мужском разряде выступали на АО (1992-2022): Стаховский (16/9), Медведев (8/8), Долгополов (12/8), Марченко (10/6), Поляков (3/3), Сергеев (3/1), Бубка (4/0), Молчанов (4/0), Недовесов (1/0), Рыбалко (1/0), Сачко (дебют);

30 украинок выступали на АО (1992-2022): К.Бондаренко (13/9), Цуренко (12/10), Бейгельзимер (11/1), Свитолина (10/10), А.Бондаренко (8/6), Федак (8/5), Н.Медведева (5/5), Байндл-Козлова (6/4), Татаркова (6/4), Савчук (9/3), Перебийнис (7/3), Корытцева (7/2), Костюк (5/3), Вакуленко (5/3), Ястремская (4/2), Заневская (4/1), Калинина (4/1), Кутузова (3/2), Брюховец (2/2), Лугина (2/1), Н.Киченок (2/1), Л.Киченок (3/0), Завацкая (3/0), Васильева (2/0), Любцова (2/0), Антипина (1/0), Савранская (1/0), Антонийчук (1/0), Снигур (2/0), Лопатецкая (1/0).

(Первая цифра – количество стартов, включая квал, вторая – старты в основной сетке. Данные с учетом АО-2022.)

Как мы знаем, женская сетка квала на АО в 2019 году выросла до 128 участниц, однако ближайшая кандидатка на попадание из альтернативы, Марианна Закарлюк, находилась в более чем 35 позициях от «ката». Впрочем, в случае успешного отрезка январь-июнь можем вполне реально рассчитывать на дебют еще одной украинки на мэйджоре.

Топ-украинцы по количеству участий

на Grand Slam, включая квалифайн:

1. Сергей Стаховский /63

2. Катерина Бондаренко /51

3. Леся Цуренко /44

4. Юлия Бейгельзимер /42

5. Ольга Савчук /41

6. Илья Марченко /39

7. Элина Свитолина /38

8. Александр Долгополов /36

9. Андрей Медведев /34

Алена Бондаренко /34

11. Юлиана Федак /32

12. Елена Татаркова /31

13. Татьяна Перебийнис /30

14. Катерина Байндл /29

15. Юлия Вакуленко /27

16. Мария Корытцева /24

17. Ангелина Калинина /19

...Марта Костюк /13

...Даяна Ястремская /11

...Катарина Завацкая /11

...Дарья Снигур /5

…Виталий Сачко /1

Примечание. Данные с учетом участников основы и квалификации АО-2022.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua