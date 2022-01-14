Источник: Новака Джоковича сегодня депортируют из Австралии
Власти Австралии второй раз аннулировали визу Новака Джоковича
Теннисиста ждет депортация?
Новак Джокович / фото - Getty Images
Слухи подтвердились. Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение аннулировать визу первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, сообщает портал Reuters.
Как пишет источник, официальная причина аннулирования – массовые жалобы со стороны обычных жителей Австралии.
Отметим, что неделю назад визу спортсмена аннулировала пограничная служба, но спортсмен подал апелляцию в суд и добился отмены решения. Сейчас теннисисту вновь грозит депортация.
Напомним, юристы Джоковича уверяли, что будут судиться в случае повторной попытки депортации теннисиста.
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