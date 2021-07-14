Во время матча Марченко на корт выбежал заяц. Это не первый случай появления животных на корте – иногда все заканчивалось трагично

Вспоминаем другие курьезные случаи, из-за которых приостанавливались матчи

История

Фото - sport.24tv.ua

Во время матча первого круга турнира категории ATP 250 в американском Ньюпорте между южноафриканцем Кевином Андерсоном и украинцем Ильей Марченко случился забавный эпизод. По ходу второго сета на корте неожиданно появился заяц, который немного растерялся от всеобщего внимания. Его быстро попытались поймать стюарды, но животное быстро сориентировалось и само нашло путь за пределы теннисной площадки.

Это далеко не первый случай, когда животные и не только вмешивались в проведение теннисных матчей на турнирах в разных частях мира.

По ходу матча Томми Хааса и Иржи Веселы на турнире в Майами в 2017-м году на корт выбежала метровая игуана. Сначала она грелась на солнце, а затем под аплодисменты зрителей убегала от сервисной службы.

На US Open-2012 во время матча между французом Жюльеном Беннето и бельгийцем Оливье Рохусом на корте появилась белка. Французский теннисист как раз готовился подавать, но животное помешало ему это сделать. На протяжении минуты белку пытались прогнать с корта мячами, но затем она сама нашла путь, как вернуться в естественную для себя среду обитания.

В 2019-м году на турнире в Вашингтоне по ходу матча Карена Хачанова и Жо-Уилфрида Тсонга на корте тоже появилась белка, но тогда испугался сам россиянин, который не ожидал резкого появления животного вблизи своей скамейки.

On a scale of @tsonga7 to @karenkhachanov, how much would you freak out if a squirrel surprised you on-court?



: @TennisTV | #CitiOpen pic.twitter.com/Jd9u1kTAbi — ATP Tour (@atptour) July 31, 2019

На турнирах в Австралии на кортах часто появляются птицы. В 2002-м году это даже закончилось весьма трагически, когда по ходу парного матча птица попала прямо под убойный в прямом смысле форхэнд Микаэля Ллодра. Тогда участники матча даже почтили память погибшей птицы минутой молчания.

В 2018-м году во время парного матча на Masters в Риме между Лукашем Куботом / Марсело Мело и Робертом Фарой / Хауном Себастьяном Кабалем на корте появился кот прямо по ходу розыгрыша. Он пробежал под сеткой как раз в момент выполнения смэша, и сам едва не попал под расстрел. К счастью, мяч в него не попал, а сам пушистый отделался только испугом, после чего покинул площадку.

P.S.

Иногда теннисные матчи прерываются не только из-за животных, но и из-за людей. Об яркой истории с выбежавшей обнаженной девушкой на Центральный корт Wimbledon в 1996-м году мы уже писали, но это не единственный случай.

В 2009-м году Роджер Федерер играл в финале Roland Garros наконец-то не против Рафаэля Надаля. Тогда его соперником был швед Робин Содерлинг, но болельщики испанца, которого в полуфинале как раз и обыграл шведский теннисист, не смогли оставить это просто так. По ходу финальной игры на корт выбежал одетый в красное болельщик с флагом футбольного клуба «Барселона» и несколько секунд танцевал перед швейцарцем, после чего попытался закутать его в испанский флаг. Это все продолжалось до тех пор, пока стюарды не увели хулигана. Федерер же после этого эпизода довел игру против Содерлинга до победы.

В 2017-м году во время матча на челленджере в Сарасоте (Флорида, США) между Фрэнсисом Тиафо и Митчеллом Крюгером на корте раздались громкие женские стоны, из-за чего матч на некоторое время прервался.

Судья на вышке предположил, что кто-то из болельщиков включил на телефоне порно, но, как оказалось, звуки доносились из неподалеку расположенного дома – кто-то громко занимался сексом.

Ожидая возобновления матча Тиафо не выдержал и выкрикнул в сторону дома: «Не может же это быть настолько хорошо!». Спустя несколько минут игра возобновилась.