Во время матча Марченко на корт выбежал заяц. Это не первый случай появления животных на корте – иногда все заканчивалось трагично

Фото - sport.24tv.ua

Во время матча первого круга турнира категории ATP 250 в американском Ньюпорте между южноафриканцем Кевином Андерсоном и украинцем Ильей Марченко случился забавный эпизод. По ходу второго сета на корте неожиданно появился заяц, который немного растерялся от всеобщего внимания. Его быстро попытались поймать стюарды, но животное быстро сориентировалось и само нашло путь за пределы теннисной площадки.

Это далеко не первый случай, когда животные и не только вмешивались в проведение теннисных матчей на турнирах в разных частях мира.

По ходу матча Томми Хааса и Иржи Веселы на турнире в Майами в 2017-м году на корт выбежала метровая игуана. Сначала она грелась на солнце, а затем под аплодисменты зрителей убегала от сервисной службы.

На US Open-2012 во время матча между французом Жюльеном Беннето и бельгийцем Оливье Рохусом на корте появилась белка. Французский теннисист как раз готовился подавать, но животное помешало ему это сделать. На протяжении минуты белку пытались прогнать с корта мячами, но затем она сама нашла путь, как вернуться в естественную для себя среду обитания.

В 2019-м году на турнире в Вашингтоне по ходу матча Карена Хачанова и Жо-Уилфрида Тсонга на корте тоже появилась белка, но тогда испугался сам россиянин, который не ожидал резкого появления животного вблизи своей скамейки.

On a scale of @tsonga7 to @karenkhachanov, how much would you freak out if a squirrel surprised you on-court?



: @TennisTV | #CitiOpen pic.twitter.com/Jd9u1kTAbi