Маррей – о скандале с Джоковичем в Австралии: «Это плохо для тенниса»
Возвращение великого Маррея? Экс-первая ракетка мира обыграл второго сеяного в трехчасовом триллере
После Басилашвили британец сыграет с Гоффеном
Энди Маррей / Фото: Getty Images
Энди Маррей (ATP, 135) вышел победителем из 3-часового противостояния со вторым сеяным турнира серии ATP 250 в Сиднее Николозом Басилашвили (ATP, 23) 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3.
Британец записал в свой актив 8 эйсов и 3 брейка, единожды ошибившись при подаче. Грузин 6 раз подал навылет, реализовал 2 из девяти брейк-поинтов при пяти «двойных». Это была вторая встреча теннисистов – Энди еще не проигрывал.
One thing about @andy_murray, he will fight for it— ATP Tour (@atptour) January 12, 2022
He defeats No. 2 seed Nikoloz Basilashvili 6-7(4), 7-6(3), 6-3 and will face David Goffin in the quarter-finals in Sydney.#SydneyTennis pic.twitter.com/9XBXdkRE7z
В четвертьфинале турнира Маррей скрестит ракетки с восьмым сеяным Давидом Гоффеном.
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