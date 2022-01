Возвращение великого Маррея? Экс-первая ракетка мира обыграл второго сеяного в трехчасовом триллере

Энди Маррей / Фото: Getty Images

Энди Маррей (ATP, 135) вышел победителем из 3-часового противостояния со вторым сеяным турнира серии ATP 250 в Сиднее Николозом Басилашвили (ATP, 23) 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3.



Британец записал в свой актив 8 эйсов и 3 брейка, единожды ошибившись при подаче. Грузин 6 раз подал навылет, реализовал 2 из девяти брейк-поинтов при пяти «двойных». Это была вторая встреча теннисистов – Энди еще не проигрывал.

One thing about @andy_murray, he will fight for it



He defeats No. 2 seed Nikoloz Basilashvili 6-7(4), 7-6(3), 6-3 and will face David Goffin in the quarter-finals in Sydney.#SydneyTennis pic.twitter.com/9XBXdkRE7z