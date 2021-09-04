Костюк и Ястремская вышли в третий круг US Open
«Второй Надаль» Карлос Алькарас сенсационно обыграл Циципаса на US Open. Видеообзор матча
Греку не помогли даже длинные туалетные перерывы
4 сентября 13:04
Фото: Getty Images
18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл третью ракетку мира Стефаноса Циципаса в третьем круге US Open.
Алькарас победил в пяти партиях (6:3, 4:6, 7:6(2), 0:6, 7:6(5)). Испанца не смутили даже долгие туалетные перерывы Циципаса, которые в этот раз он брал прямо по ходу сетов.
Видеообзор матча:Алькараса уже сравнивают со звездным соотечественником Рафаэлем Надалем. Также ему прочат большое будущее в теннисе. К примеру, двукратный чемпион турниров серии Большого шлема Евгений Кафельников в Twitter написал, что, максимум, через три года Карлос будет первой ракеткой мира.
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