«Второй Надаль» Карлос Алькарас сенсационно обыграл Циципаса на US Open. Видеообзор матча

Греку не помогли даже длинные туалетные перерывы

Фото: Getty Images

18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл третью ракетку мира Стефаноса Циципаса в третьем круге US Open.

Алькарас победил в пяти партиях (6:3, 4:6, 7:6(2), 0:6, 7:6(5)). Испанца не смутили даже долгие туалетные перерывы Циципаса, которые в этот раз он брал прямо по ходу сетов.

Видеообзор матча:

Алькараса уже сравнивают со звездным соотечественником. Также ему прочат большое будущее в теннисе. К примеру, двукратный чемпион турниров серии Большого шлеманаписал, что, максимум, через три года Карлос будет первой ракеткой мира.