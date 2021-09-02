Циципас в матче второго круга US Open снова взял долгий туалетный перерыв – зрители на трибунах его освистали

Ранее британец Энди Маррей заявил, что потерял уважение к греку

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Греческий теннисист Стефанос Циципас был освистан болельщиками на US Open.

Третья ракетка мира встречался с французом Адрианом Маннарино. Грек уверенно выиграл первые две партии, а вот в третьей уступил на тай-брейке. После этого Циципас взял туалетный брейк и ушел в подтрибунное помещение на восемь минут.

Фанаты сочли паузу слишком долгой и освистали игрока. Сам Циципас заявил, что ходил переодеваться. Слова грека приводит Eurosport:

«Мне нужно было взять паузу и переодеться, потому что футболка и кроссовки полностью промокли. В четвертом сете я классно играл и не терял концентрацию. Это и стало ключом к победе».

Многие подозревают Циципаса в том, что он в подтрибунном помещении через телефон получает подсказки от своего тренера, а это запрещено правилами.

Похожая история случилась с греком во встрече первого круга Открытого чемпионата США против Энди Маррея. Тогда Циципаса не было на корте около 20 минут. После матча Маррей заявил, что потерял уважение к Стефаносу.

Отметим, что после туалетного перерыва во встрече с Маннарино Циципас выиграл четвертый сет со счетом 6:0.