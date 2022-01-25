«Вы все коррумпированы». Шаповалов обвинил судью матча с Надалем

Канадский теннисист посчитал, что испанец слишком долго готовится к выполнению подачи

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Канадский теннисист Денис Шаповалов не сдержал эмоций во время четвертьфинального матча Australian Open против Рафаэля Надаля.

В начале второго сета Шаповалов обратился к судье на вышке Карлосу Бернардесу, потребовав, чтобы тот дал предупреждение Надалю за слишком долгую подготовку к выполнению подачи. В ответ Бернардес заявил, что Шаповалов тратит слишком много времени на разговоры.

В итоге, Денис расстроился и сказал судье:

«Вы все продажные, ребята».

Игра в теннисе ведется от подающего: если один готов подавать, соперник автоматически должен быть готов к приему. Перерыв между розыгрышами длится не дольше 25 секунд, если подающий игрок за это время не ввел мяч в корт, судья должен дать ему предупреждение.

Напомним, Шаповалов уступил Надалю в пяти партиях.