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«Вы все коррумпированы». Шаповалов обвинил судью матча с Надалем

Канадский теннисист посчитал, что испанец слишком долго готовится к выполнению подачи
Теннис Grand Slam
10:16
«Вы все коррумпированы». Шаповалов обвинил судью матча с Надалем
Фото: Getty Images

Канадский теннисист Денис Шаповалов не сдержал эмоций во время четвертьфинального матча Australian Open против Рафаэля Надаля.

В начале второго сета Шаповалов обратился к судье на вышке Карлосу Бернардесу, потребовав, чтобы тот дал предупреждение Надалю за слишком долгую подготовку к выполнению подачи. В ответ Бернардес заявил, что Шаповалов тратит слишком много времени на разговоры.

В итоге, Денис расстроился и сказал судье:

«Вы все продажные, ребята».

Игра в теннисе ведется от подающего: если один готов подавать, соперник автоматически должен быть готов к приему. Перерыв между розыгрышами длится не дольше 25 секунд, если подающий игрок за это время не ввел мяч в корт, судья должен дать ему предупреждение.

Напомним, Шаповалов уступил Надалю в пяти партиях.

Сергей Остапенко
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Теги

Денис Шаповалов Рафаэль Надаль

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