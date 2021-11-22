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WTA: «Было хорошо увидеть Пэн Шуай в недавних видео, но они не снижают беспокойство Тура»

Организация требует расследования по делу китайской теннисистки




Теннис WTA
22 ноября 11:00
WTA: «Было хорошо увидеть Пэн Шуай в недавних видео, но они не снижают беспокойство Тура»
Шуай Пэн / Фото - complex
WTA поделилась мыслями относительно того, что китайская теннисистка Шуай Пэн провела видеовстречу с президентом МОК Томасом Бахом. Об этом написала Reuters представительница WTA.

«Было хорошо увидеть Пэн Шуай в недавних видео, но они не снижают беспокойство WTA по поводу ее благополучия и способности общаться без цензуры и принуждения».


«Видео МОК не меняет того, что мы просим полного, справедливого, прозрачного и не подвергающегося цензуре расследования ее обвинений в сексуальном насилии. Именно эта проблема привела к нашему изначальному беспокойству».


Напомним, в начале ноября Пэн Шуай в местной социальной сети написала о сексуальных домогательствах со стороны высокопоставленного китайского чиновника. Ее сообщение было удалено из Интернета через 20 минут после публикации, а саму теннисистку никто публично не видел вплоть до недавнего финального матча детского теннисного турнира в Пекине.
Владимир Кириченко
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