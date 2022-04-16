Капитан сборной Украины оценила уровень команды накануне матча со сборной США
Ястремская проиграла стартовый матч Кубка Билли Джин Кинг
Украинская теннисистка не сумела справиться с Элисон Риск
09:30
Даяна Ястремская / Фото: billiejeankingcupДаяна Ястремская (№93 WTA) проиграла стартовый поединок в противостоянии с командой США в рамках встречи Квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Украинка в двух сетах уступила второму номеру американок Элисон Риск (№43 WTA) – 6:7(16), 5:7.
Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. За это Даяна выполнила шесть эйсов и допустила четыре двойных ошибки.
Отметим, что первый сет завершился самым длинным тай-брейком в истории одиночных матчей Кубка Билли Джин Кинг - украинке и американке понадобилось 34 розыгрыша для того, чтобы определить сильнейшую.
Во второй партии Ястремская отыгралась с 1:5, но обыграть соперницу так и не смогла.
Даяна Ястремская сыграла шестой матч за сборную Украины в одиночном разряде и впервые потерпела поражение.
США – Украина 1:0
Ранее сообщали, что капитан сборной Украины оценила уровень команды перед играми с США.
Комментарии 0