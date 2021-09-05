Ястремская вышла в четвертьфинал US Open в миксте

Украинка в паре с Пёрселлом в двух сетах выиграла у канадско-новозеландского дуэта

Даяна Ястремская / Фото: Getty Images

Даяна Ястремская в паре с Максом Пёрселлом прошла в четвертьфинал US Open, обыграв Габриэлу Дабровски и Маркуса Даниэлла 6:3, 6:3.



За час на корте украино-канадская пара записала в актив 7 эйсов и три брейка при 1-й «двойной». Канадско-новозеландский дуэт дважды подал навылет и трижды ошибся при подаче.

За путевки в полуфинал турнира Ястремская с Пёрселлом сыграют с казахстанско-французским дуэтом Ярослава Шведова / Фабрис Мартен.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый круг US Open.