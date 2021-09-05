Костюк и Ястремская вышли в третий круг US Open
Ястремская вышла в четвертьфинал US Open в миксте
Украинка в паре с Пёрселлом в двух сетах выиграла у канадско-новозеландского дуэта
10:44
Даяна Ястремская / Фото: Getty Images
Даяна Ястремская в паре с Максом Пёрселлом прошла в четвертьфинал US Open, обыграв Габриэлу Дабровски и Маркуса Даниэлла 6:3, 6:3.
За час на корте украино-канадская пара записала в актив 7 эйсов и три брейка при 1-й «двойной». Канадско-новозеландский дуэт дважды подал навылет и трижды ошибся при подаче.
За путевки в полуфинал турнира Ястремская с Пёрселлом сыграют с казахстанско-французским дуэтом Ярослава Шведова / Фабрис Мартен.
Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый круг US Open.
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