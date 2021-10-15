Азаренко: «Я уже не на старте карьеры, чтобы тащить в каждом матче»
Жабер обыграла Контавейт на пути в полуфинал в Индиан-Уэллсе
Представительнице Туниса для победы потребовалось два сета
Фото: j48tennis.net
Онс Жабер (WA, 14) вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, США, обыграв Анетт Контавейт (WTA, 20) 7:5, 6:3.
За полтора часа представительница Туниса дважды подала навылет, реализовала 5 из 12 брейк-поинтов и единожды ошиблась при подаче. Эстонка сделала два брейка и допустила 1 двойную. Это была третья очная встреча теннисисток – Анетт еще не выигрывала ни разу.
В полуфинале соревнований Жабер встретится с испанкой Паулой Бадосой.
Вторую путевку в финал оспорят Виктория Азаренко и Елена Остапенко.
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