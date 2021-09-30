Соболенко разобрала Жабер и вышла в полуфинал Wimbledon. Следующая – Плишкова
Жабер переиграла Пегулу и вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго
Следующей соперницей туниски может стать Свитолина
Онс Жабер / Фото - WTA16-я ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер, не без проблем переиграла американку Джессику Пегулу со счетом 1:6, 6:2, 6:3 в третьем раунде турнира в Чикаго (США).
За чуть более полтора часа матча Жабер оформила четыре эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 24-й номер рейтинга WTA Пегула один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала три брейка.
После этой победы Жабер сократила отставание в личных встречах теннисисток – 1:2.
В четвертьфинале турнира Chicago Fall Tennis Classic Жабер встретится с украинкой Элиной Свитолиной или румынкой Еленой Габриэлой Рузе.
А тем временем муж Свитолиной Гаэль Монфис на отказе соперника вышел в четвертьфинал турнира в Софии (Болгария).
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