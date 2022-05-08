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Стронгмен. Чемпионат Украины

Жабер – триумфатор турнира в Мадриде

Туниска в финальном матче огорчила американку Пегулу
Теннис WTA
08:41
Жабер – триумфатор турнира в Мадриде
Онс Жабер / Фото - skysports.com
Десятая ракетка мира, туниска Онс Жабер, не без проблем со счетом 7:5, 0:6, 6:2 переиграла американку Джессику Пегулу финале турнира WTA 1000 в Мадриде.

За 1 час 57 минут матча Жабер оформила пять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. В свою очередь, 14-й номер рейтинга WTA Пегула один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков. 

После этой победы Жабер счет в личных встречах теннисисток стал 3:2 в пользу туниски.

За триумф на турнире Mutua Madrid Open Жабер получит 1000 рейтинговых очков и €1,041,570 призовых.

А тем временем украинка Марта Костюк на отказе соперницы вышла в финал квалификации на турнире WTA1000 в Риме (Італия).
Владимир Кириченко
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Теги

Онс Жабер Мадрид (WTA)

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