Жабер вышла из самоизоляции после заражения COVID-19
Жабер – триумфатор турнира в Мадриде
Туниска в финальном матче огорчила американку Пегулу
Онс Жабер / Фото - skysports.comДесятая ракетка мира, туниска Онс Жабер, не без проблем со счетом 7:5, 0:6, 6:2 переиграла американку Джессику Пегулу финале турнира WTA 1000 в Мадриде.
За 1 час 57 минут матча Жабер оформила пять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. В свою очередь, 14-й номер рейтинга WTA Пегула один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков.
После этой победы Жабер счет в личных встречах теннисисток стал 3:2 в пользу туниски.
За триумф на турнире Mutua Madrid Open Жабер получит 1000 рейтинговых очков и €1,041,570 призовых.
А тем временем украинка Марта Костюк на отказе соперницы вышла в финал квалификации на турнире WTA1000 в Риме (Італия).