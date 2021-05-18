Швентек после триумфа в Риме дебютирует в топ-10 рейтинга WTA. Свитолина сохранила шестую позицию
Жарко! Свитолина показала шикарные ножки в ну очень коротком платье
Такое зрелище точно поднимет настроение каждому
Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net
Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала обворожительное фото в своем Instagram.
Шестая теннисистка планеты сфотографировалась на фоне небоскребов в соблазнительном коротком платье.
Как ваше настроение?
Напомним, что на турнире серии WTA1000 в Риме украинка в четвертьфинале в трех сетах уступила будущей победительнице Иге Швентек.
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