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Зверев: «По ночам обнимаю свою олимпийскую медаль»

Немец стал чемпионом в Токио
Теннис Grand Slam
09:40
Зверев: «По ночам обнимаю свою олимпийскую медаль»
Александр Зверев / фото - Getty Images

Олимпийский чемпион Игр-2020 Александр Зверев в комментарии пресс-службе US Open рассказал, откуда черпает мотивацию на Открытом чемпионате США.

«Я обнимаю свою медаль по ночам. Девушки у меня нет – сплю с медалью. Здорово, что она здесь со мной. Напоминает о победе в Токио и придает мотивации». 

Недавно в скандале между Зверевым и его бывшей девушкой образовался новый виток.

Антон Кривенко
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