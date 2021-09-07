Зверев в трех сетах обыграл итальянского вундеркинда и вышел в четвертьфинал US Open
Зверев: «По ночам обнимаю свою олимпийскую медаль»
Немец стал чемпионом в Токио
09:40
Александр Зверев / фото - Getty Images
Олимпийский чемпион Игр-2020 Александр Зверев в комментарии пресс-службе US Open рассказал, откуда черпает мотивацию на Открытом чемпионате США.
«Я обнимаю свою медаль по ночам. Девушки у меня нет – сплю с медалью. Здорово, что она здесь со мной. Напоминает о победе в Токио и придает мотивации».
Недавно в скандале между Зверевым и его бывшей девушкой образовался новый виток.
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