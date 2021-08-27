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Бывшая девушка Зверева дала второе интервью о насилии со стороны теннисиста. Александр обратился к юристам

Олимпийский чемпион отвергает все обвинения
Теннис ATP
18:46
Бывшая девушка Зверева дала второе интервью о насилии со стороны теннисиста. Александр обратился к юристам
Фото: Cosmopolitan

Накануне вышла вторая часть интервью бывшей девушки немецкого теннисиста Александра Зверева Ольги Шарыповой, в котором она обвиняет четвертую ракетку мира в насилии.

В частности, девушка утверждает, что во время отношений теннисист избивал, душил и унижал ее, а также едва не довел до суицида.

Зверев все обвинения отрицает. По этому поводу он опубликовал заявление у себя в Twitter:

«Я привлек к делу моих немецких и американских юристов. Они уже получили предварительный судебный запрет против источника и автора, опубликовавшего ложные утверждения. Суд выслушал наши аргументы и констатировал, что выдвинутые обвинения являются клеветническими и ложными. Поэтому адвокаты проводят дальнейшие процессуальные действия против источника и автора.

Я решительно и категорически отрицаю, что подверг Олю насилию. Я также полностью поддерживаю создание регламента АТР по борьбе с домашним насилием. Я не буду больше касаться этого вопроса».


Отметим, что сейчас Зверев находится едва ли не в лучшей форме в карьере. В августе он выиграл Олимпийские игры, а затем стал триумфатором Masters в Цинциннати.

Сергей Остапенко
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Александр Зверев

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