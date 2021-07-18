Фантастика! Побит мировой рекорд на дистанции «айронмен»

Ян Фродено обновил свое же достижение

Ян Фродено / Фото: АР

Немецкий триатлонист Ян Фродено побил мировой рекорд на дистанции «айронмен».

В «Битве королей» Фродено победил канадца Лионеля Сандерса. 39-летний спортсмен преодолел дистанцию из трех этапов – 3,8 км плавание, 180 км на велосипеде, 42,2 км бег – за 7 час 27 минут и 53 секунды.

Предыдущий рекорд был установлен пять лет назад все тем же Фродено – 7 часов 35 минут и 39 секунд.

Напомним, за борьбой Фродено и Сандерса вы могли следить на телеканале XSPORT+.