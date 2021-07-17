Спорт для сверхлюдей. Смотрите на XSPORT+ «Битву королей»

8 часов прямого эфира ради нового мирового рекорда Ironman и очередной победы над собой

В воскресенье 18-го июля на новом спортивном канале XSPORT+ состоится грандиозная прямая трансляция! Мы проведем 8 часов вместе с немцем Яном Фродено и канадцем Лионелем Сандерсом.

Они – суперзвезды мирового триатлона и в частности знаменитой серии Ironman.

Что такое «Битва королей»?

Это противостояние двух звездных триатлонистов, которые сойдутся в очной дуэли на немецкой земле.

Фродено и Сандерс, во-первых, будут бороться за победу, а во-вторых, и в-третьих, они замахнутся на два рекорда – 7:35:39 и 7:39:25. Первое время – это рекорд собственно Яна Фродено на «железной» дистанции Challenge Roth в 2015-м году, второе – рекорд соревнований из серии Ironman, установлен он в Техасе в 2018-м году американцев Мэттом Хэнсеном.

Дистанция

Фродено и Сандерс пройдут «железную» триатлонную дистанцию: 3,8 км плавание, 180 км на велосипеде, 42,2 км бег.

Эта историческая гонка один на один состоится на юге Германии, в живописном регионе Алльгой.

Не пропустите! Смотрите на телеканале XSPORT+ начиная с 10:00. Узнавайте у своего кабельного оператора о возможности просмотра нового украинского спортивного телеканала.