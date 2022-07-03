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Бах: «Ще не настав час, щоб зняти заборону виступів росіян та білорусів»

Президент МОКу приїхав до Києва та завітав до Володимира Зеленського
Olympics
22:36
Бах: «Ще не настав час, щоб зняти заборону виступів росіян та білорусів»
Фото: president.gov.ua

Президент МОКу Томас Бах заявив, що організації продовжуватиме політику щодо рекомендації міжнародним федераціям не запрошувати на змагання представників росії та білорусі:

Ще не настав час, щоб зняти таку заборону.

Вони не залишаються на самоті з бідою, ми на їхньому боці, ми пліч-о-пліч виступаємо з ними і серцем, душею, думками й справами підтримуємо їх. Підтримуємо таким чином, щоб ми могли побачити на літніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі та зимових іграх у Мілані та Кортіні у 2026 році потужну, успішну, горду українську національну олімпійську збірну.

МОК потроїв фонд підтримки, створений з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, і нині він становить 7,5 млн дол. За словами Баха, це дає змогу підтримати понад 3 тисячі членів олімпійського руху, олімпійських атлетів в Україні або тих, хто перебуває за кордоном.

Нагадаємо, що МОК допомагатиме Україні з відбудовою спортивної інфраструктури.

Джерело: president.gov.ua Олег Шумейко-молодший
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Томас Бах

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