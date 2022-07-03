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Зеленський зустрівся з Бахом та обговорив проблеми українського спорту під час війни
МОК допомагатиме з відновленням спортивної інфраструктури України
21:09
Фото: Telegram канал Офісу Президента України
Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах приїхав в Київ та завітав до Президента України Володимира Зеленського.
В офіційному Telegram каналі Зеленського заявляють, що МОК продовжить допомогу українському спорту:
Війна стала великим ударом для українського спорту. Понад сто тисяч українських спортсменів не мають змоги тренуватися. Сотні спортивних об’єктів зруйновані.
Дякую президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху за рішення виділити новий пакет підтримки для українських олімпійців. Цінуємо ініціативу щодо проведення спеціальної донорської конференції під егідою МОК заради відновлення спортивної інфраструктури в Україні.
Бах заявив, що олімпійських рух може допомогти з місією об’єднання планети у мирних змаганнях.
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