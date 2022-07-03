Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:30
Змішані єдинобортва. Combate Global 11

Зеленський зустрівся з Бахом та обговорив проблеми українського спорту під час війни

МОК допомагатиме з відновленням спортивної інфраструктури України
Olympics
21:09
Зеленський зустрівся з Бахом та обговорив проблеми українського спорту під час війни
Фото: Telegram канал Офісу Президента України

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах приїхав в Київ та завітав до Президента України Володимира Зеленського.

В офіційному Telegram каналі Зеленського заявляють, що МОК продовжить допомогу українському спорту:

Війна стала великим ударом для українського спорту. Понад сто тисяч українських спортсменів не мають змоги тренуватися. Сотні спортивних об’єктів зруйновані.

Дякую президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху за рішення виділити новий пакет підтримки для українських олімпійців. Цінуємо ініціативу щодо проведення спеціальної донорської конференції під егідою МОК заради відновлення спортивної інфраструктури в Україні.

Бах заявив, що олімпійських рух може допомогти з місією об’єднання планети у мирних змаганнях.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Володимир Зеленський Томас Бах

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Бубка, Бах та Гутцайт завітали до українських спортсменів у Конча-Заспу
Бубка, Бах та Гутцайт завітали до українських спортсменів у Конча-Заспу
Olympics
18:10
«Я готовий підставитися під кулю за першокласну людину путіна». Екклстоун вважає, що суттєве зусилля «коміка» Зеленського завершило би війну
«Я готовий підставитися під кулю за першокласну людину путіна». Екклстоун вважає, що суттєве зусилля «коміка» Зеленського завершило би війну
Автоспорт Формула-1
30 червня 19:22
Бах: «У часи конфронтації та розколу люди всього світу шукають об’єднавчу силу, яка згуртує людство»
Бах: «У часи конфронтації та розколу люди всього світу шукають об’єднавчу силу, яка згуртує людство»
Olympics
24 червня 15:02
Бах: «Ми всі наполегливо працюємо, щоб побачити сильну, успішну та горду команду України на Олімпійських іграх-2024»
Бах: «Ми всі наполегливо працюємо, щоб побачити сильну, успішну та горду команду України на Олімпійських іграх-2024»
Olympics
22 червня 16:17
Президент МОК: «Наша позиція щодо санкцій і рекомендацій про відсторонення росіян відома, не бачу сенсу нагадувати»
Президент МОК: «Наша позиція щодо санкцій і рекомендацій про відсторонення росіян відома, не бачу сенсу нагадувати»
Olympics
20 червня 11:22
Зеленський призначив стипендії для паралімпійців і дефлімпійців, які завойовували медалі в 2021 році
Зеленський призначив стипендії для паралімпійців і дефлімпійців, які завойовували медалі в 2021 році
Olympics
16 червня 18:24

Новини: Olympics

Зеленський зустрівся з Бахом та обговорив проблеми українського спорту під час війни
Зеленський зустрівся з Бахом та обговорив проблеми українського спорту під час війни
21:09
Бубка, Бах та Гутцайт завітали до українських спортсменів у Конча-Заспу
Бубка, Бах та Гутцайт завітали до українських спортсменів у Конча-Заспу
18:10
Сергій Бубка допоміг Україні отримати гуманітарну допомогу на суму майже 100 000 доларів
Сергій Бубка допоміг Україні отримати гуманітарну допомогу на суму майже 100 000 доларів
02 липня 23:19
Про руйнування, відсторонення росіян і отримання українського громадянства. Велике інтерв’ю міністра спорту
Інтерв'ю
Про руйнування, відсторонення росіян і отримання українського громадянства. Велике інтерв’ю міністра спорту
02 липня 20:23
Гутцайт: «На Всесвітніх іграх Україна буде представлена в більшості видів спорту. Ми отримали 102 ліцензії»
Гутцайт: «На Всесвітніх іграх Україна буде представлена в більшості видів спорту. Ми отримали 102 ліцензії»
01 липня 17:54
Гутцайт: «Україна наполягає на повному санкційному бані – росіянам і білорусам не місце поруч з представниками цивілізованого світу»
Гутцайт: «Україна наполягає на повному санкційному бані – росіянам і білорусам не місце поруч з представниками цивілізованого світу»
30 червня 19:47
Куратор проекту «Спортсмени для України»: «Тільки одне ім'я Бубки допомагає збільшити кількість донатів»
Куратор проекту «Спортсмени для України»: «Тільки одне ім'я Бубки допомагає збільшити кількість донатів»
29 червня 19:28
FISU оприлюднила нові дати проведення літньої Універсіади-2021
FISU оприлюднила нові дати проведення літньої Універсіади-2021
27 червня 08:51
МОК включив вісім нових дисциплін в програму Олімпіади 2026 року
МОК включив вісім нових дисциплін в програму Олімпіади 2026 року
24 червня 22:50
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
5
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини